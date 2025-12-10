Champions, playoff in bilico: ecco quanti punti servono al Napoli per qualificarsi

vedi letture

Per Antonio Conte e il suo Napoli, l’Europa torna subito a mostrare il suo volto più insidioso. La sconfitta di Lisbona contro il Benfica, squadra rinvigorita dal successo sui campioni d’Italia, complica ulteriormente il cammino europeo degli azzurri. La Champions si sta rivelando un terreno quasi proibitivo: il Napoli ha perso tutte e tre le trasferte disputate finora, mentre i successi contro Sporting e Qarabag, insieme al pari con l’Eintracht, sono arrivati solo al Maradona. Le cadute di Manchester e Eindhoven pesano ancora come macigni sul percorso stagionale.

La qualificazione, oggi più che mai, è in bilico e il Napoli si ritrova fermo a 7 punti, un bottino che vale il ventitreesimo posto nella maxi-classifica. Se la quota per accedere agli spareggi è fissata attorno agli 11 punti, serviranno almeno una vittoria e un pareggio nelle due sfide restanti, contro Copenaghen e Chelsea, entrambe tutt’altro che semplici. Intorno al tema si inserisce anche un altro nodo: il rapporto complicato di Conte con le coppe europee e il sospetto che, in fondo, un’eliminazione non sarebbe considerata un disastro dal tecnico. Tuttavia, con un mancato incasso stimato tra i 40 e i 50 milioni, è improbabile che De Laurentiis guardi alla situazione con altrettanta leggerezza.