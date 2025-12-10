Champions, il Napoli resta in zona playoff nonostante il ko: ora è 23°! Risultati e classifica

La serata di Champions League senza squadre italiane ha regalato risultati pesanti, soprattutto al Bernabeu, dove il Manchester City ha battuto il Real Madrid 1-2. La squadra di Xabi Alonso incassa così la seconda sconfitta interna consecutiva, aggravando la propria situazione. Tutto si decide nel primo tempo, con il vantaggio di Rodrygo e la rimonta firmata da O'Reilly e dal rigore di Haaland. Senza difficoltà, invece, l'Arsenal domina a Bruges con un secco 0-3, trascinato dalla doppietta di Madueke e dal sigillo di Martinelli.

Il Paris Saint-Germain non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Athletic Club, mentre a Leverkusen arriva un 2-2 ricco di colpi di scena. I tedeschi vanno avanti grazie all’autogol di Bruno Guimaraes, ma poi subiscono il sorpasso del Newcastle con il rigore di Gordon e il colpo di testa di Miley, prima del pari finale di Grimaldo. Anche a Dortmund finisce 2-2, con il Borussia che si illude grazie alla doppietta di Brandt, salvo poi essere ripreso da Aleesami e dall’ex Milan Hauge. Serata intensa e ricca di gol, pur senza squadre italiane protagoniste. Di seguito la classifica aggiornata.

Arsenal – 18 (6)

Bayern – 15 (6)

PSG – 13 (6)

Manchester City – 13 (6)

Atalanta – 13 (6)

Inter – 12 (6)

Real Madrid – 12 (6)

Atl. Madrid – 12 (6)

Liverpool – 12 (6)

Dortmund – 11 (6)

Tottenham – 11 (6)

Newcastle – 10 (6)

Chelsea – 10 (6)

Sporting – 10 (6)

Barcellona – 10 (6)

Marsiglia – 9 (6)

Juventus – 9 (6)

Galatasaray – 9 (6)

Monaco – 9 (6)

Leverkusen – 9 (6)

PSV – 8 (6)

Qarabag – 7 (6)

Napoli – 7 (6)

FC Copenhagen – 7 (6)

Benfica – 6 (6)

Pafos – 6 (6)

Royale Union SG – 6 (6)

Ath. Bilbao – 5 (6)

Olympiakos – 5 (6)

Francoforte – 4 (6)

Club Brugge – 4 (6)

Bodo/Glimt – 3 (6)

Slavia Praga – 3 (6)

Ajax – 3 (6)

Villarreal – 1 (6)

Kairat Almaty – 1 (6)