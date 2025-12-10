Champions, il Napoli resta in zona playoff nonostante il ko: ora è 23°! Risultati e classifica
La serata di Champions League senza squadre italiane ha regalato risultati pesanti, soprattutto al Bernabeu, dove il Manchester City ha battuto il Real Madrid 1-2. La squadra di Xabi Alonso incassa così la seconda sconfitta interna consecutiva, aggravando la propria situazione. Tutto si decide nel primo tempo, con il vantaggio di Rodrygo e la rimonta firmata da O'Reilly e dal rigore di Haaland. Senza difficoltà, invece, l'Arsenal domina a Bruges con un secco 0-3, trascinato dalla doppietta di Madueke e dal sigillo di Martinelli.
Il Paris Saint-Germain non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Athletic Club, mentre a Leverkusen arriva un 2-2 ricco di colpi di scena. I tedeschi vanno avanti grazie all’autogol di Bruno Guimaraes, ma poi subiscono il sorpasso del Newcastle con il rigore di Gordon e il colpo di testa di Miley, prima del pari finale di Grimaldo. Anche a Dortmund finisce 2-2, con il Borussia che si illude grazie alla doppietta di Brandt, salvo poi essere ripreso da Aleesami e dall’ex Milan Hauge. Serata intensa e ricca di gol, pur senza squadre italiane protagoniste. Di seguito la classifica aggiornata.
Arsenal – 18 (6)
Bayern – 15 (6)
PSG – 13 (6)
Manchester City – 13 (6)
Atalanta – 13 (6)
Inter – 12 (6)
Real Madrid – 12 (6)
Atl. Madrid – 12 (6)
Liverpool – 12 (6)
Dortmund – 11 (6)
Tottenham – 11 (6)
Newcastle – 10 (6)
Chelsea – 10 (6)
Sporting – 10 (6)
Barcellona – 10 (6)
Marsiglia – 9 (6)
Juventus – 9 (6)
Galatasaray – 9 (6)
Monaco – 9 (6)
Leverkusen – 9 (6)
PSV – 8 (6)
Qarabag – 7 (6)
Napoli – 7 (6)
FC Copenhagen – 7 (6)
Benfica – 6 (6)
Pafos – 6 (6)
Royale Union SG – 6 (6)
Ath. Bilbao – 5 (6)
Olympiakos – 5 (6)
Francoforte – 4 (6)
Club Brugge – 4 (6)
Bodo/Glimt – 3 (6)
Slavia Praga – 3 (6)
Ajax – 3 (6)
Villarreal – 1 (6)
Kairat Almaty – 1 (6)
