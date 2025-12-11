Champions, record negativo per il Napoli: perse le ultime 5 trasferte consecutive
Dopo il ko contro il Benfica, arriva anche un dato impietoso per gli azzurri, riportato da Opta. Il Napoli ha, infatti, perso cinque trasferte consecutive per la prima volta nella sua storia in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni.
Un record negativo che fotografa alla perfezione una serata da non ricordare per i campioni d'Italia. Il Napoli nella prossima trasferta dovrà invertire la rotta per restare in zona playoff, prossimo impegno in Danimarca contro il Copenaghen il 20 gennaio 2026.
5 - Il #Napoli ha perso 5 trasferte consecutive per la prima volta nella sua storia in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni. Fatica.#UCL #BenficaNapoli— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 10, 2025
Champions League
