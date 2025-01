5º posto Champions? L'Italia allunga sul 3° posto: il ranking UEFA aggiornato

Con la fine della Fase campionato di Champions League, che ha visto tutte le sue partite disputate quest'oggi alle ore 21, si aggiorna anche il Ranking stagionale UEFA 2024/25, quello che assegna un posto extra alle prime due classificate della graduatoria. Un beneficio del quale l'Italia ha per esempio potuto godere quest'anno grazie agli ottimi cammini nella passata stagione.

Confermato il 2° posto del nostro paese con il pari della Juventus sul campo del Bruges e la vittoria del Bologna in casa contro il Borussia Dortmund. Nonostante il primo successo in Champions, proprio i rossoblù sono eliminati dalla Champions. La squadra di Italiano giocheranno l'ultima gara contro lo Sporting per cercare di regalare altri punti all'Italia e di guadagnare altro margine sul terzo posto occupato proprio dalle squadre portoghesi.

RANKING STAGIONALE UEFA 2024/25

INGHILTERRA, 14.321

ITALIA, 13.187

____________________

PORTOGALLO, 12.650

SPAGNA, 12.464

BELGIO, 11.150

GERMANIA, 10.890

FRANCIA, 10.214

SVEZIA, 9.375

REP. CECA, 8.700

CIPRO, 8.687