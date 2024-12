5º posto Champions? L’Italia resta terza e le altre accorciano: il ranking UEFA aggiornato

vedi letture

Si è conclusa la prima serata del sesto turno di Champions League. Giornata amara per le italiane che perdono entrambe: l'Inter incassa la sua prima sconfitta stagionale in Champions perdendo 1-0 a Leverkusen contro il Bayer, l'Atalanta viene superata 3-2 in casa dal Real Madrid.

In virtù di questi risultati, nel ranking UEFA stagionale l’Italia resta al terzo posto ma vede avvicinarsi Germania, Spagna e Francia Al termine della stagione le prime due nazioni in graduatoria avranno diritto a un posto in più in Champions League, quindi il 5° per la precisione in Serie A.

RANKING UEFA AGGIORNATO

INGHILTERRA 12.196 (7/7)

PORTOGALLO 10.475 (5/5)

…………………………………..

ITALIA 10.125 (8/8)

GERMANIA 9.875 (8/8)

SPAGNA 9.285 (7/7)

FRANCIA 9.214 (6/7)

BELGIO 9.000 (5/5)

REP.CECA 8.300 (4/5)

POLONIA 7.500 (2/4)

OLANDA 7.333 (5/6)