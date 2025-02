5º posto Champions? Occasione persa, l'Italia resta 2ª ma 0 punti: il ranking UEFA aggiornato

Con l'andata dei playoff di Champions League si aggiorna anche il Ranking stagionale UEFA 2024/25, quello che assegna un posto extra alle prime due classificate della graduatoria. Un beneficio del quale l'Italia ha per esempio potuto godere quest'anno grazie agli ottimi cammini nella passata stagione.

Mercoledì di Champions amarissimo per le squadre italiane: se la Juve ieri ha fatto un importante passo verso la qualificazione agli ottavi, Atalanta e Milan dopo le gare di stasera sono più lontane dall'obiettivo. Come i bergamaschi sconfitti 2-1 a Bruges, i rossoneri di Conceicao cedono di misura al Feyenoord. In virtù di questi risultati, nel ranking UEFA stagionale l’Italia, seconda in classifica, perde l'occasione di accoricare sull'Inghilterra e guadagnare terreno dalla Spagna terza. Di seguito il ranking UEFA aggiornato.

INGHILTERRA 20.892 (7/7)

ITALIA 17.562 (7/8)

SPAGNA 17.464 (6/7)

GERMANIA 15.171 (5/8)

PORTOGALLO 15.150 (4/5)

FRANCIA 14.213 (5/7)

BELGIO 13.550 (5/5)

OLANDA 12.250 (5/6)