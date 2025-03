Addio 5º posto Champions? Italia resta 3ª ma accorcia sulla Spagna: il ranking aggiornato

vedi letture

Terminano le gare d'andata degli ottavi di finale di Europa e Conference League e si aggiorna anche il Ranking stagionale UEFA 2024/25, quello che assegna un posto extra alle prime due classificate della graduatoria. Un beneficio del quale l'Italia ha per esempio potuto godere quest'anno grazie agli ottimi cammini nella passata stagione.

La Fiorentina crolla ad Atene per 3-2 sul campo del Panathinaikos, la Lazio vince in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen, mentre la Roma batte in extremis l’Athletic Bilbao. Alla luce di questi risultati, nel ranking UEFA stagionale l’Italia resta al terzo posto alle spalle della Spagna ma accorcia il gap. E il margine tra noi e le squadre di Liga adesso si restringe e torna sotto il punto. Di seguito il ranking UEFA aggiornato.

1. Inghilterra 22.179

2. Spagna 19.892

3. Italia 18.937

4. Germania 16.671

5. Portogallo 16.250

6. Francia 15.286

7. Belgio 15.250

8. Olanda 15.083