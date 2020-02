Allarme Barça, infortunio Pique: esce dal campo anzitempo contro il Bilbao

E' allarme assoluto in casa Barcellona. Tanti infortuni si sono susseguiti nel corso delle ultime settimane, e sembra che stia per aggiungersene anche un altro: nel corso del match valido per i quarti di finale di Copa del Rey tra i catalani e l'Athletic Bilbao, il difensore spagnolo è uscito dal campo per un problema alla caviglia: dopo un contrasto con Williams, Piquè è rimasto prima a terra, rialzandosi zoppicando vistosamente per poi accasciarsi nuovamente al suolo, costretto ad abbandonare il campo all'80' minuto. Nelle prossime ore si avranno aggiornamenti sulle sue condizioni.