Ancora un caso Leao, diserta la festa finale dopo il cambio. Capello: “Cambi atteggiamento!”

Al triplice fischio Leao ha deciso di infilarsi subito nel tunnel degli spogliatoi senza partecipare ai festeggiamenti rossoneri.

Serata no per Leao, che viene sostituito da Fonseca sull'1-1 e dopo pochi secondi il Milan passa in vantaggio e poi batte 3-1 il Brugge in Champions League. Il portoghese ha osservato la festa dei compagni dopo il secondo gol senza partecipare nemmeno con un sorriso, fin quando è andato a sedersi in panchina. Sguardo triste anche dopo il terzo gol di Reijnders, infine al triplice fischio Leao ha deciso di infilarsi subito nel tunnel degli spogliatoi senza partecipare ai festeggiamenti rossoneri.

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commenta negli studi di Sky Sport la prova e il comportamento di Leao: "Deve aspettare il momento, la fine della partita, andare ad abbracciare tutti. Ma non dobbiamo pensare ad un Leao leader, ma ad un giocatori dagli schemi: deve capire anche lui tutto queste cose e cambiare atteggiamento e per farlo deve essere supportato dai propri compagni, certi atteggiamenti non vanno bene e non ha capito la lezione".