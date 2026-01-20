Atalanta, Lookman torna in gruppo dopo la Coppa d'Africa: sarà disponibile per l'Athletic
(ANSA) - BERGAMO, 20 GEN - Ademola Lookman si sta già allenando col resto dell'Atalanta alla vigilia della partita di Champions League con l'Athletic Bilbao ed è quindi pienamente disponibile. L'attaccante nigeriano, reduce dal terzo posto in Coppa d'Africa, è tornato oggi a disposizione dello staff tecnico. Domattina l'ultima seduta in campo a Zingonia. Oggi, a parte, il solo Raoul Bellanova, lesionatosi il bicipite femorale destro il 9 dicembre scorso col Chelsea. (ANSA).
