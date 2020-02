Barça, Griezmann: "A Napoli per vincere ma è stato difficile trovare spazi. Al Camp Nou sarà diverso..."

Dopo il pareggio conquistato al San Paolo contro il Napoli, Antoine Griezmann ha parlato ai media spagnoli dopo la partita contro gli azzurri: "Siamo venuti qui per vincere, ci abbiamo provato ma non è stato possibile. All'inizio è stato difficile trovare e creare spazio, non ci siamo riusciti. Poi abbiamo approfittato della loro stanchezza. Tanto possesso e poca profondità? Dobbiamo lavorare su questo, cercare profondità. Il mio compito è proprio creare questo, a volte riesco ed a volte no. Nella prima parte non ci siamo riusciti, nella seconda abbiamo avuto più occasioni.



In casa la partita sarà molto diverso, con la nostra gente. Abbiamo il Clasico, poi la gara di ritorno avremo più spazi. Sarà una settimana molto importante, stiamo bene, dobbiamo recuperare e prepararci per il Clasico. Favoriti per la Champions? Dobbiamo vedere partita dopo partita, c'è ancora tanta strada da fare".