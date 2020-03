Barça, Setién e Ter Stegen hanno rivoluzionato il calcio: novità tattica storica

La sfida tra Barcellona e Real Sociedad resterà nella storia. Il motivo? Lo spiega il Mundo Deportivo in un lungo e interessante articolo. Setién e Ter Stegen stanno rivoluzionando il calcio. Proprio sabato, nel match vinto 1-0 con gol di Messi, tra qualche fischio e diverse critiche, c'è stata una novità tattica che potrebbe cambiare per sempre il gioco del calcio. Il portiere tedesco ha giocato 11 volte la palla fuori dalla propria area di rigore, spesso anche distante 10 metri dalla linea che delimita l'area. Una rivoluzione totale. Su 11 passaggi, 7 sono stati sbagliati. C'è da migliorare nella precisione, certo, ma resta l'idea: il portiere diventa un difensore aggiunto, una sorta di libero, un modo per accorciare la squadra guadagnando un uomo in movimento. Ovviamente un errore può essere fatale. Ma Ter Stegen ha grande tecnica. La rivoluzione, scrivono dalla Spagna, è appena cominciata. In futuro sarà normalità vedere un portiere giocare palla fuori dall'area di rigore.