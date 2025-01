Barcellona, clamorosa gaffe di Balde: "Gasperini? Ma chi è?"

vedi letture

Alejandro Balde, terzino del Barcellona, nel corso della conferenza alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Atalanta è stato protagonista di una gaffe clamorosa. Balde, infatti, non ha saputo rispondere alla domanda di un giornalista presente in sala stampa. Sorpreso dal sentire il nome di Gasperini, lo spagnolo classe 2003 ha chiesto più volte chiarimenti prima di ammettere di non conoscere il tecnico dell'Atalanta.

Cosa pensi del gioco di Gasperini? Balde ha pensato che Gasperini fosse il nome di un giocatore dell'Atalanta: "Qual è la sua domanda? Di quale giocatore stava parlando? Non ho capito di quale giocatore stessimo parlando. Quale giocatore intendevi?".