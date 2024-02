Barcellona, Xavi: "Bella prova al Maradona, ma potevamo evitare quei 10' di dominio Napoli"

Pensieri e parole di Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, a due giorni dal pareggio di Napoli e alla vigilia del match di campionato col Getafe

"La squadra è pronta per essere competitiva. Abbiamo poco tempo per recuperare, ma domani giocheremo come sempre. I giocatori hanno fatto un passo avanti con la loro prestazione al Maradona". Pensieri e parole di Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, a due giorni dal pareggio di Napoli e alla vigilia del match di campionato col Getafe: "Le parole vanno dimostrate però coi fatti. Non possiamo fallire in nessuna partita se vogliamo andare avanti nella lotta al titolo in Liga e in Champions Leeague. Sono tre punti fondamentali per proseguire nella corsa".

Sulla partita col Napoli.

"A livello fisico siamo molto bravi, forse è stato un po' un problema mentale. Avremmo dovuto calmare la partita e in quei dieci minuti il ​​Napoli ci ha dominato. Non è stato un problema fisico".

Christensen o Romeu a centrocampo?

"Oriol ha avuto qualche problema ultimamente. Sta seguendo un piano per essere al cento per cento. Andreas ci sta dando un equilibrio a livello difensivo. Abbiamo avuto più controllo e più dominio con Andreas in questa posizione".