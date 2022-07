Barcellona, Xavi taglia Neto: il portiere non convocato per il raduno

Domani inizierà la stagione ufficiale del Barcellona e gli allenamenti agli ordini del tecnico Xavi.

Secondo quanto afferma il Mundo Deportivo, non sarà presente Neto. In uscita dalla rosa blaugrana, il portiere ex Juventus e Fiorentina non sarà convocato per il raduno al pari di altri calciatori considerati in esubero ed accostati anche a squadre italiane come Riqui Puig e Umtiti.