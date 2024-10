Ufficiale Bayer Leverkusen-Milan, le formazioni: Pavlovic e Morata in panchina. Abraham dal 1’

Di seguito le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Milan, sfida valida per la seconda giornata della 'fase campionato' della Champions League 2024/25. I campioni di Germania hanno esordito nella competizione vincendo 4-0 sul campo del Feyenoord, mentre il Milan ha rimediato una brutta sconfitta contro il Liverpool a San Siro. Rispetto alle previsioni della vigilia, gioca Tomori e non Pavlovic con Gabbia confermato davanti a Maignan. Theo Hernandez il capitano mentre in attacco Morata parte dalla panchina: il centravanti è l'inglese Tammy Abraham.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1) - Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. A disposizione: Kovar, Lomb, Hofmann, Andrich, Terrier, Arthur, Schick, Tella, Mukiele, Palacios, Belocian. Allenatore: Xabi Alonso.

Milan (4-2-3-1) - Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. A disposizione: Nava, Torriani, Calabria, Morata, Okafor, Chukwueze, Thiaw, Pavlovic, Terracciano, Musah. Allenatore: Paulo Fonseca.