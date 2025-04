Bayern Monaco, Neuer out nella rifinitura ma c'è Kim: le ultime verso l'Inter

Arrivano novità da casa Bayern Monaco in vista della sfida di ritorno dei quarti di Champions League contro l'Inter a San Siro, dopo il successo dei nerazzurri nell'andata all'Allianz Arena per 2-1. La squadra, agli ordini di Vincent Kompany, sta svolgendo proprio in questi minuti la seduta di rifinitura a Säbener Straße e sul campo non è presente Manuel Neuer, col tecnico belga che potrebbe comunque decidere di portarlo a Milano fosse solo per la sua importanza all'interno del gruppo.

Oltre al portiere titolare, assenti anche Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Alphonso Davies, Tarek Buchmann e Jamal Musiala, mentre è regolarmente in campo Kim Min-jae: il difensore ex Napoli non è comunque al meglio della condizione per un problema al tendine d'Achille e ieri ha interrotto anzitempo la seduta in via precauzionale. La sua situazione sarà monitorata ora dopo ora, con Kompany che chiederà comunque al suo giocatore di stringere i denti. Nel caso, Stanisic sarebbe pronto a traslocare al centro al fianco di Dier. Il principale dubbio riguarda l'utilizzo, sulla trequarti, di uno fra Muller e Guerreiro.

Questa la probabile formazione del Bayern Monaco domani sera a San Siro, in attesa della conferenza stampa di Vincent Kompany (con lui anche Harry Kane) che chiarirà gli ultimi dubbi:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Min-jae, Dier, Stanisic; Goretzka, Kimmich; Olise, Muller, Sané; Kane