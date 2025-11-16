Prima pagina

Il Mattino: “Il Napoli punta su Atta, giovane stella dell’Udinese”

Oggi alle 00:15Notizie
di Francesco Carbone

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al mercato del Napoli: “Il Napoli punta su Atta, giovane stella dell’Udinese. Nel mirino anche Mainoo”. Di seguito la prima pagina integrale.