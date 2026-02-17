Ufficiale

Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni: le scelte di Kovac e Palladino

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:09Champions League
di Francesco Carbone

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta. Di seguito le scelte dei due allenatori:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Brandt, Guirassy. Allenatore: Kovac.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossonou, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, Zalewski, Pasalic, Scamacca. Allenatore: Palladino.