Lang incubo della Juventus! Altro gol: firma il momentaneo 2-2
di Francesco Carbone

Galatasaray-Juventus inizia con una novità nelle fila bianconere. Luciano Spalletti decide di lasciare negli spogliatoi Andrea Cambiaso, protagonista dell’azione del momentaneo 1-1 ma già ammonito nel primo tempo, e inserisce al suo posto Juan Cabal.

Proprio il nuovo entrato, però, finisce per incidere in negativo. Rompe la linea difensiva per andare in raddoppio su un avversario che era già sotto controllo di Locatelli, lasciando così spazio a Yilmaz. L’attaccante può calciare: Di Gregorio riesce a respingere, ma sulla ribattuta è rapidissimo Noa Lang - ex Napoli - a insaccare il pallone del 2-2. A Istanbul torna tutto in equilibrio.