Lang scatenato! Doppietta contro la Juventus: poker del Galatasaray
La Juventus continua a complicarsi la vita da sola e il Galatasaray ne approfitta con cinismo. A chiudere i conti sul 4-2 è Noa Lang, che firma la sua doppietta personale e indirizza definitivamente la gara a favore dei turchi.
Il gol che vale il doppio vantaggio nasce da un clamoroso pasticcio in area bianconera: Thuram gestisce male un pallone delicato, servendo involontariamente Kelly in una posizione scomoda. Il difensore perde il controllo sotto la pressione di Osimhen, che è rapidissimo ad avventarsi sul pallone e a servire Lang, che davanti a Di Gregorio non sbaglia e deposita in rete il gol del 4-2.
Pubblicità
Champions League
Copertina Da 0 a 10: la squallida assonanza Vergara-Bastoni, i due missili di Conte, Alisson asfalta Lang e Buongiorno canta contro la paura di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
22 feb 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Atalanta
|Napoli
In primo piano
Mazzocchi a Crc: "Questo gruppo non si abbatte mai, con la Roma lottato con unghie e denti. Vergara? Ecco cosa gli ho detto"
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Mancano 13 partite e sarà durissima, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Su Alisson e Giovane..."
Redazione Tutto Napoli.netL'usura ha colpito anche McTominay, non ha recuperato: salta anche la Roma
Pierpaolo MatroneAlisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
L'editoriale di Forgione: "Osimhen-Napoli, bella storia rovinata da un errore che poteva essere superato"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com