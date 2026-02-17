Lang scatenato! Doppietta contro la Juventus: poker del Galatasaray

La Juventus continua a complicarsi la vita da sola e il Galatasaray ne approfitta con cinismo. A chiudere i conti sul 4-2 è Noa Lang, che firma la sua doppietta personale e indirizza definitivamente la gara a favore dei turchi.

Il gol che vale il doppio vantaggio nasce da un clamoroso pasticcio in area bianconera: Thuram gestisce male un pallone delicato, servendo involontariamente Kelly in una posizione scomoda. Il difensore perde il controllo sotto la pressione di Osimhen, che è rapidissimo ad avventarsi sul pallone e a servire Lang, che davanti a Di Gregorio non sbaglia e deposita in rete il gol del 4-2.