Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: ci sono i preliminari Champions

Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: ci sono i preliminari ChampionsTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Champions League
di Redazione Tutto Napoli.net

Si giocano i playoff di Champions League, tre gare in programma questa sera: alle 18.45 Kairat-Celtic, alle 21.00 Sturm Graz-Bodo/Glimt e Pafos-Stella Rossa. Le gare saranno trasmesse su Sky.  Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 26 agosto

18.45 Kairat-Celtic (Playoff Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 
21.00 Sturm Graz-Bodo/Glimt (Playoff Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 
21.00 Pafos-Stella Rossa (Playoff Champions League) - SKY SPORT 