Champions, anche ottavi in Portogallo? Barça ha già avvertito UEFA: "Vogliamo giocare al Camp Nou!"

La Champions League si chiuderà con una final eight a Lisbona, ma restano da disputare i ritorni di metà degli ottavi di finale (Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Bayern-Chelsea e Manchester City-Real Madrid) e non è stato ancora definito dove verranno giocate le partite. Quello che si sa è che gli incontri di terranno il 7 e l'8 agosto, in campo neutro (Porto o Guimaraes) oppure nelle sedi casalinghe originarie. Una opzione, quest'ultima, che sembra essere quella preferita da Barcellona e Manchester City: i due club avrebbero già comunicato all'UEFA di essere intenzionati a giocare al Camp Nou e all'Etihad. Lo riporta As.