Champions, basta lo 0-0 con lo Sporting: il Borussia Dortmund vola agli ottavi

Nessuna sorpresa nel primo match valevole per il playoff di Champions League disputatosi oggi: il Borussia Dortmund elimina lo Sporting Clube de Portugal e vola agli ottavi di finale della competizione. Forte del 3-0 conquistato all'andata in terra portoghese, il sodalizio giallonero è riuscito a preservare l'enorme vantaggio e si è assicurato un pass per il prossimo turno.

Il Borussia Dortmund ha gestito la partita per tutti i 90 minuti senza mai perdere il controllo, ma senza prendersi rischi inutili. Rui Silva e una segnalazione di fuorigioco hanno negato al BVB la gioia del gol, mentre lo Sporting non è mai riuscito a trovare la via della rete. Il rigore fallito da Guirassy nel finale non ha inciso sul risultato, lasciando il Dortmund con una vittoria comunque meritata.