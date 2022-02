Champions, Coman salva il Bayern al 90': a Salisburgo finisce 1-1

Finisce 1-1 la gara d'andata dell'ottavo di finale tra il Red Bull Salisburgo e il Bayern Monaco. Nel primo tempo a sorpresa austriaci in vantaggio grazie alla rete di Adamu al 22', che entrao al posto di Okafor con il destro a giro piazza la palla all'incrocio. Nella ripresa il Bayern si riversa in avanti rischiando di incassare il secondo gol, ma al 90' trova la rete del pareggio: Pavard si sgancia e arriva al cross, Muller anticipa Solet e fa la sponda per Coman che prende il tempo a Kristensen e batte Kohn per l'1-1.