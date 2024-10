Champions, i risultati delle 18:45: poker Brest, solo pari per lo Stoccarda

Vittoria esterna del Brest sul campo del Salisburgo, pari tra Stoccarda e Sparta Praga.

Si sono concluse le due gare delle 18:45 della nuova edizione della Champions League. Vittoria esterna del Brest sul campo del Salisburgo, pari tra Stoccarda e Sparta Praga.

SALISBURGO-BREST - Sturm Graz due settimane fa (2-1) e Salisburgo oggi, per il Brest questo inizio di Champions in salsa austriaca è davvero dolcissimo. E i francesi, all'esordio nella competizione, ora si trovano primi in classifica considerando anche l'importantissima differenza reti accumulata. Inizialmente il Salisburgo sembrava avere il controllo della partita, il gol in contropiede di Sima cambia totalmente gli equilibri della sfida. I padroni di casa creano diverse occasioni per pareggiare nelle fasi finali del primo tempo, ma non riescono a sfruttarne nessuna.

Nella ripresa il Brest si scatena e il raddoppio arriva ancora in contropiede. Bizot serve Baldé sulla destra, e quando il suo cross dalla destra sfugge ai difensori, Camara tira di prima intenzione e insacca il raddoppio, gol che di fatto chiude la contesa. Pochi minuti dopo ecco il tris: tiro di Hugo Magnetti respinto dalla difesa verso Sima, che segna il suo secondo gol con un destro preciso. Poker originato da un'altra discesa vincente di Baldé, in grado di fare il bello e il cattivo tempo sulla destra stasera: cross al centro dove Pereira Lage prende la mira e fa 4-0.

STOCCARDA-SPARTA PRAGA - Lo Stoccarda in Germania non va oltre l'1-1 contro lo Sparta Praga, che regge l'urto e strappa un pari preziosissimo. Ad aprire le marcature ci ha pensato Millot al 7', che ha colpito perfettamente di testa correggendo in rete un cross morbido di Mittelstadt e fatto esultare i tifosi di casa. Al 32' però Kairinen con una punizione magistrale ha battuto Nubel e ammutolito la MHPArena.