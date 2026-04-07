Champions, i risultati: il Bayern sbanca il Bernabeu, l'Arsenal passa al 91' a Lisbona
Non sono mancate le sorprese in questa prima serata dei quarti di finale di Champions League. Il Bayern Monaco ha sbancato lo stadio Santiago Bernabeu: 1-2 in casa del Real Madrid, che dopo i gol di Luis Diaz e Kane è riuscito ad accorciare le distanze con Mbappé. L'Arsenal non ha trovato terreno facile a Lisbona, anzi: la squadra di Arteta è riuscita a sbloccare la partita solo al 91esimo grazie alla rete di Havertz, battendo così 1-0 lo Sporting CP.
REAL MADRID 1-2 BAYERN MONACO
Luis Diaz 41' (B), Harry Kane 46' (B), Kylian Mbappé 74' (R)
SPORTING CP 0-1 ARSENAL
Kai Havertz 91' (A)
Domani in programma le altre due partite dei quarti di finale d'andata:
21.00 Barcellona-Atletico Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 PSG-Liverpool (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
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