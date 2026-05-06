Champions, Super-Kvara a Monaco! Ma per la UEFA l'MVP è un difensore
Il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League dopo l’1-1 nella semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco, risultato che completa il successo complessivo dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata. Un doppio confronto spettacolare che premia la squadra parigina, ora attesa dalla sfida decisiva contro l’Arsenal.
Pacho decisivo: difesa da leader
Nonostante una sontuosa partita di Khvicha Kvaratskhelia, autore dell'assist di Dembelé, per la UEFA protagonista assoluto all’Allianz Arena è stato Willian Pacho, eletto Player of the Match grazie a una prestazione difensiva impeccabile. Il Gruppo Osservatori Tecnici UEFA ha sottolineato il suo impatto con parole nette: "Prestazione difensiva eccezionale. Ha vinto tutti i duelli, ha effettuato intercetti decisivi ed è stato fondamentale per l’eccellente prestazione difensiva del Paris". Nonostante la forte pressione del Bayern, il PSG ha dimostrato solidità e maturità nei momenti chiave, centrando così una nuova finale con l’obiettivo di conquistare il secondo titolo europeo consecutivo, dopo quello vinto un anno fa contro l’Inter.
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