Champions League 2026/27, Napoli in 3ª fascia: le potenziali avversarie per il sorteggio

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Il quadro delle partecipanti è ancora in via di definizione, ma già oggi è possibile individuare gran parte delle potenziali avversarie del Napoli.

Il Napoli ha conquistato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e può già iniziare a guardare con attenzione al possibile scenario del sorteggio della fase campionato della stagione 2026/27. Anche nel nuovo format della competizione, le 36 squadre partecipanti verranno suddivise in quattro fasce sulla base del ranking UEFA, dalle quali verranno poi sorteggiate le otto avversarie di ciascun club, con due squadre pescate per ogni fascia. Il sorteggio ufficiale è previsto per la fine del prossimo mese di agosto.

Le possibili fasce della Champions League 2026/27

Il quadro delle partecipanti è ancora in via di definizione, ma già oggi è possibile individuare gran parte delle potenziali avversarie del Napoli. Le fasce verranno determinate dal coefficiente UEFA dei club qualificati e saranno decisive per stabilire il livello di difficoltà del percorso europeo degli azzurri. Alcune squadre sono già matematicamente certe della propria posizione nelle urne, mentre altre attendono ancora di conoscere il proprio destino attraverso i campionati nazionali o le qualificazioni estive. Nelle prossime settimane il quadro sarà completato definitivamente, permettendo così al Napoli di conoscere tutte le possibili avversarie in vista della nuova Champions League.

Fascia 1

Bayern Monaco (Ger)

Real Madrid (Esp)

PSG (Fra)

Liverpool (Eng)

Inter (Ita)

Manchester City (Eng)

Arsenal (Eng)

Barcelona (Esp)

Atletico Madrid (Esp)

Fascia 2

Borussia Dortmund (Ger)

Roma (Ita)

Sporting Cp (Por) - alla fase campionato (e non ai playoff) se l'Aston Villa vince l'Europa League e finisce quinto in Premier

Aston Villa (Eng)

Porto (Por)

Manchester United (Eng)

Club Brugge (Bel)

Real Betis (Esp)

PSV (Ned)

Fascia 3

Feyenoord (Ned)

Lille (Fra)

Milan (Ita)

Lione (Fra)

Napoli (Ita)

Lipsia (Ger)

Villarreal (Esp)

Shakhtar (Ukr)

Galatasaray (Tur)

Fascia 4

Dinamo Zagabria (Cro)

Celtic (Sco)

Slavia Praga (Cze)

AEK Atene (Gre)

Bournemouth (Eng) - alla fase campionato se l'Aston Villa vince l'Europa League e finisce quinto in Premier

Stoccarda (Ger)

Omonoia Nicosia (Cyp)

Lens (Fra)

Viking (Nor)