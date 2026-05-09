Napoli in Champions, tutte le combinazioni: può qualificarsi già domenica senza giocare

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La qualificazione alla prossima Champions League per il Napoli non passa solo da Napoli-Bologna di lunedì sera. Con i risultati giusti nel weekend, gli azzurri potrebbero festeggiare già domenica, prima ancora di scendere in campo al Maradona.

Il Napoli potrebbe festeggiare la qualificazione alla Champions League ancora prima di toccare palla contro il Bologna. La 36ª giornata di Serie A offre agli azzurri una finestra preziosa già domenica: se la Roma dovesse perdere in casa del Parma alle 18:00 e contemporaneamente il Como non dovesse vincere contro il Verona nella gara delle 12:30, il Napoli sarebbe matematicamente qualificato per la prossima Champions League, indipendentemente da ciò che accade lunedì. Due risultati da incastrare, ma entrambi tutt'altro che impossibili: il Parma ha già fatto punti con le big ed il Verona, già retrocessa, può giocare da guastafeste.

Napoli-Bologna lunedì, la via più diretta: vittoria e Champions matematica. Hojlund e Di Lorenzo pronti per la notte

La via più semplice e diretta resta quella del campo: Napoli-Bologna di lunedì sera al Maradona. Una vittoria contro gli emiliani garantirebbe agli azzurri la qualificazione matematica alla prossima Champions League, senza dover guardare i risultati altrui. Antonio Conte avrà a disposizione un Giovanni Di Lorenzo ritrovato dopo cento giorni di stop — pronto per tornare titolare — e un Rasmus Hojlund affamato di gol dopo sei partite a secco. La motivazione è massima, il contesto ideale: il Maradona sold out spingerà la squadra verso il traguardo più importante della stagione.

Classifica Champions, la situazione: Napoli secondo, Roma e Como le avversarie. Cosa succede nelle ultime tre giornate

La situazione di classifica parla chiaro: il Milan è terzo con 67 punti, la Juventus quarta con 65, la Roma quinta con 64 e il Como sesta con 62, tutti in lotta per gli ultimi posti Champions disponibili. Il Napoli, saldamente secondo, ha il vantaggio di poter gestire il proprio destino, ma non ha ancora la certezza matematica. Con tre giornate alla fine, ogni risultato del weekend può ridisegnare gli equilibri. Per il Napoli è il momento di chiudere i conti: domenica con l'aiuto degli altri, lunedì con le proprie gambe.