Champions, il pari del Bayern arriva troppo tardi: Kvara trascina il Psg in finale!

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Nella ripresa il PSG abbassa i ritmi e gestisce con grande maturità, grazie anche alle scelte tattiche di Luis Enrique che arretra la linea difensiva.

Il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà l’Arsenal. La squadra di Luis Enrique supera il Bayern Monaco al termine di un doppio confronto spettacolare: dopo il 5-4 dell’andata al Parco dei Principi, il ritorno all’Allianz Arena si chiude sull’1-1, per un complessivo 6-5 che premia i parigini. Avvio fulminante degli ospiti, subito in vantaggio con Ousmane Dembélé su assist di Khvicha Kvaratskhelia, protagonista assoluto. Il Bayern reagisce con orgoglio creando diverse occasioni, soprattutto con Michael Olise e Jamal Musiala, tra proteste per alcune decisioni arbitrali guidate da Vincent Kompany.

Gestione e finale in controllo per il PSG

Nella ripresa il PSG abbassa i ritmi e gestisce con grande maturità, grazie anche alle scelte tattiche di Luis Enrique che arretra la linea difensiva e compatta la squadra. Il Bayern fatica a trovare spazi e si affida a iniziative individuali, mentre i parigini restano pericolosi, ancora con Kvaratskhelia che ispira l’azione per Désiré Doué al 72’. Solo nel recupero arriva il pareggio dei bavaresi con Harry Kane, ma è troppo tardi per riaprire la qualificazione. Al triplice fischio, Dembélé e compagni possono festeggiare al centro del campo la conquista della seconda finale consecutiva.