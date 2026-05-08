5° posto Champions, Inghilterra e Spagna avranno almeno 5 squadre: il Ranking UEFA

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Il Ranking UEFA ha infatti stabilito quali saranno i due campionati premiati con un posto aggiuntivo nella massima competizione europea

Il Rayo Vallecano ha conquistato la finale di Conference League, contribuendo indirettamente - insieme al Friburgo, approdato all’atto conclusivo di Europa League - a definire anche gli equilibri europei della prossima stagione. Grazie ai risultati complessivi delle competizioni UEFA, la Spagna potrà infatti schierare cinque squadre nella prossima edizione della Champions League, un traguardo legato al Ranking UEFA annuale per club.

Ranking UEFA e posti extra in Champions League

Il Ranking UEFA ha infatti stabilito quali saranno i due campionati premiati con un posto aggiuntivo nella massima competizione europea: la Premier League e la Liga spagnola. Un riconoscimento che premia il rendimento complessivo delle squadre nei tornei continentali e che avrà un impatto diretto sulla composizione della prossima Champions League, ampliando la rappresentanza di Inghilterra e Spagna. Di seguito tutti i dettagli:

1. Inghilterra 28.125 (3 squadre su 9 ancora in corsa)

2. Spagna 22.093 (Una squadra su 8 ancora in corsa)

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3. Germania 21.785 (Una squadra su 7 ancora in corsa)

4. Portogallo 20.500 (Nessuna squadra su 5 ancora in corsa)

5. Italia 19.000 (Nessuna squadra su 7 ancora in corsa)

6. Francia 18.178 (Una squadra su 7 ancora in corsa)

7. Polonia 15.750 (Nessuna squadra su 4 ancora in corsa)

8. Grecia 14.200 (Nessuna squadra su 5 ancora in corsa)