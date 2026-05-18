Mourinho torna al Real Madrid! Romano annuncia: "Here we go! Contratto di due anni"

Mourinho torna al Real Madrid! Romano annuncia: "Here we go! Contratto di due anni"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:20Champions League
di Arturo Minervini
José Mourinho torna al Real Madrid arriva l'Here we go di Fabrizio Romano

José Mourinho torna al Real Madrid arriva l'Here we go di Fabrizio Romano. Così l'esperto di mercato scrive sullo Special One: "Tutti gli accordi sono stati raggiunti verbalmente tra José Mourinho e il Real Madrid, si attende soltanto la firma sui documenti.

Previsto inizialmente un contratto di due anni. Mourinho volerà a Madrid dopo la gara Real-Bilbao. Lo Special One è tornato" scrive Romano.