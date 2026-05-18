Mourinho torna al Real Madrid! Romano annuncia: "Here we go! Contratto di due anni"
TuttoNapoli.net
José Mourinho torna al Real Madrid arriva l'Here we go di Fabrizio Romano
José Mourinho torna al Real Madrid arriva l'Here we go di Fabrizio Romano. Così l'esperto di mercato scrive sullo Special One: "Tutti gli accordi sono stati raggiunti verbalmente tra José Mourinho e il Real Madrid, si attende soltanto la firma sui documenti.
Previsto inizialmente un contratto di due anni. Mourinho volerà a Madrid dopo la gara Real-Bilbao. Lo Special One è tornato" scrive Romano.
🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.
Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.
The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC
Pubblicità
Champions League
Copertina Da 0 a 10: Conte sciocca tutti in TV, il primo squillo di Manna, il pasticcio di Meret a la drammatica domenica dei gufi di Arturo Minervini
Le più lette
2 Da 0 a 10: Conte sciocca tutti in TV, il primo squillo di Manna, il pasticcio di Meret a la drammatica domenica dei gufi
Prossima partita
24 mag 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Udinese
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeIl Napoli è in Champions League! E' la decima partecipazione dell'era De Laurentiis
Francesco CarboneUfficialeEcco l’annuncio: Derby, Pisa-Napoli e gare Champions domenica alle 12! Serie A: "Soddisfatti"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la posizione ferrea di ADL, lo straziante racconto su Conte, l’incredibile colpaccio low cost e la bugia insopportabile
Davide BarattoBeukema: "Mi sto adattando al ruolo di braccetto! Bologna? Sarà speciale. Su Conte..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com