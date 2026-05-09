I rinvii 'sbagliati' di Safonov la chiave di Bayern-PSG? Luis Enrique si tiene il segreto

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Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Brest. Lo spagnolo è stato incalzato sulla semifinale di Champions League che ha visto i parigini avere la meglio sul Bayern al termine di una doppia sfida epica. Ha suscitato molta curiosità la strategia attuata sul rinvio da fondo campo del portiere Safonov, che in più di un'occasione ha calciato la palla deliberatamente in fallo laterale e oltre la metà campo, per andare poi a mettere pressione sull'avversario in una zona più vicina alla loro area di rigore, aumentando pertanto le possibilità di essere pericolosi. Un escamotage che rievoca quello già visto col calcio d'inizio.

Luis Enrique dribbla la domanda

In merito però Luis Enrique non ha voluto sbilanciarsi, rifiutando di confermare se quelli del russo fossero errori voluti: "L'importante, e ciò che i tifosi vogliono, è che la loro squadra vinca" ha dichiarato Luis Enrique, aggiungendo: "Credo che apprezzino il nostro modo di giocare. Dopo ogni partita, parliamo dei dettagli, delle piccole cose che contano. Non ho alcuna intenzione di dare informazioni agli avversari".