Champions, il Chelsea ipoteca i quarti senza Jorginho e Lukaku: Lille battuto 2-0

A Stamford Bridge il Chelsea supera per 2-0 il Lille nel match valido per gli ottavi d'andata di Champions League. Qualificazione ipotecata per il Blues che passano in vantaggio dopo appena 8' minuti con Havertz, che alla terza occasione non sbaglia e di testa da calcio d'angolo firma l'1-0. Nella ripresa nei primi 15' Kovacic e Ziyech si fanno male, ma Jorginho e Lukaku - i due grandi esclusi dall'undici titolare e dalla partita - restano in panchina. Al 63' il Chelsea raddoppia: Kanté serve in contropiede Pulisic, che controlla e batte Leo Jardim per il 2-0 definitivo.