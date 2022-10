Champions, il Chelsea vince a Salisburgo e vola agli ottavi. Tris del Siviglia

Il Chelsea dà una grossa mano al Milan e si assicura la qualificazione agli ottavi di finale con un turno d'anticipo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea dà una grossa mano al Milan e si assicura la qualificazione agli ottavi di finale con un turno d'anticipo. La squadra di Potter vince 2-1 sul campo del Salisurgo, grazie alle reti di Kovacic e Havertz. Successo netto per il Siviglia, che resta in corsa e si assicura almeno la "retrocessione" in Europa League.

GRUPPO E

Salisburgo-Chelsea 1-2: 23' Kovacic, 49' Adamu (S), 64' Havertz

GRUPPO G

Siviglia-Copenaghen 3-0: 61' En Nesyri, 88' Isco, 92' Montiel