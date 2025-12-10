Spalletti cambia modulo e la Juve torna a vincere: Pafos battuto 2-0

vedi letture

La Juventus di Luciano Spalletti conquista un successo fondamentale nella sesta giornata della League Phase di Champions, superando il Pafos 2-0 dopo un primo tempo complicato. La squadra bianconera, infatti, aveva sofferto in maniera evidente nei primi 45 minuti, con Di Gregorio costretto a più interventi decisivi. Gli avversari ciprioti avevano anche colpito un palo con Anderson Silva e sprecato una grande occasione con David. La svolta è arrivata durante l’intervallo, quando Spalletti ha modificato il modulo passando alla difesa a quattro.

Nella ripresa la partita ha cambiato totalmente volto, con il Pafos incapace di rendersi nuovamente pericoloso e la Juventus padrona del campo. Il 4-2-3-1 ha dato equilibrio e spinta, permettendo ai bianconeri di trovare i due gol decisivi nel momento in cui erano in campo sia David che Openda. McKennie ha sbloccato il match al 67' con una girata rapida su assist di Cambiaso, mentre sei minuti più tardi David ha chiuso i conti sfruttando un passaggio perfetto di Yildiz. Nel finale la Juve ha controllato senza affanni, portando a casa tre punti vitali in ottica qualificazione.