Entra anche Lucca, Conte lo richiama prima del cambio: "Non restare impalato!"
Quarto cambio per il Napoli al 74': esce Noa Lang ed entra Lorenzo Lucca, che va a formare un'inedita coppia d'attacco con Rasmus Hojlund. Siparietto prima della sostituzione, con l'ex Udinese che non non si riscaldava bene secondo Antonio Conte.
Come raccontato dal bordocampista di Prime Video Alessandro Alciato, il tecnico azzurro si è rivolto ad un suo assistente dicendo di riferire a Lucca queste parole: 'Digli che non deve resterare così impalato'. Poi rivolgendosi all'attaccante gli ha urlato di muoversi.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
