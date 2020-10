Champions, il Real fa il primo punto in extremis. Bayern e City corsari: tutti i risultati

Terminati gli incontri della seconda giornata di Champions League. Vittorie solo apparentemente facili per Liverpool, Manchester City e Porto, che hanno ragione dei rispettivi avversari dopo aver penato per almeno un tempo. Nella sfida di Madrid tra Borussia Monchengladbach e Real, i madrileni salvano la faccia in pieno recupero, evitando di rimanere a zero punti in classifica nel girone dell'Inter. L'altra squadra di Madrid vince soffrendo nella sfida all'RB Salisburgo, grazie ad una doppietta di Joao Felix. Di seguito tutti i risultati e i marcatori di serata:

Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco 1-2

(13' Goretzka (B), 70' Miranchuk (L), 79' Kimmich (B))

Shakthar Donetsk-Inter 0-0

Atalanta-Ajax 2-2

(30' Tadic (Aj), 38' Traoré (Aj), 54', 60' Zapata (At))

Atletico Madrid-RB Salisburgo 3-2

(29' Llorente (A), 40' Szoboszlai (S), 47' Berisha (S), 52', 85' Joao Felix (A))

Porto-Olympiacos 2-0

(11' Fábio Vieira, 85' Sérgio Oliveira)

Liverpool-Midtjylland 2-0

(55' Diogo Jota, 92' rig. Salah)

Olimpique Marsiglia-Manchester City 0-3

(18' Ferrán Torres, 76' Gundogan, 81' Sterling)

Borussia Monchengladbach-Real Madrid 2-2

(33', 58' Thuram (B), 87' Benzema (R), 93' Casemiro)