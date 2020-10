Champions, l'Inter delude ancora: la qualificazione ora è già lontana

Ancora un pareggio per l'Inter di Conte in Champions League. Dopo il pareggio interno contro il Borussia Monchengladbach i nerazzuri pareggiano anche nella seconda giornata contro lo Shakhtar Donesk. A Kiev l'Inter non va oltre lo 0-0, collezionando due traverse nel primo tempo. Al 16' Barella stampa un destro da fuori area sul legno e al 42' stessa sorte per Lukaku da calcio di punizione sulla lunetta dell'area. Nella ripresa invece è stato Lautaro Martinez ha divorarsi la rete, anche se per il resto i nerazzurri hanno girato a vuoto contro un avversario tutto dietro la linea del pallone.