Champions, l'Inter passa al De Kuip con la Thu-La: 2-0 al Feyenoord e quarti più vicini

vedi letture

A Rotterdam, sono Thuram e Lautaro tirano l’Inter fuori dalle secche di una prima mezz’ora in cui i campioni d’Italia non ci avevano capito granché. Le marcature del francese e dell’argentino, arrivate a cavallo dell’intervallo, consentono ai nerazzurri di battere 2-0 il Feyenoord

Ad inizio match la freschezza degli olandesi mette seriamente in difficoltà la formazione ospite: alla mezz’ora il risultato è fermo sullo 0-0, ma a a dettare l’andamento della serata sono i padroni di casa. La gara prosegue sullo stesso spartito, anche se l’Inter prova ad alzare il proprio baricentro e arriva alla conclusione con Acerbi. È una rondine che presagisce la primavera, concretizzata in una bella spaccata aerea di Thuram: il centravanti francese sblocca la partita spedendo in rete un traversone di Barella nato da una bella azione fra Asllani e Dumfries. Trovato l’1-0, i nerazzurri si sciolgono e sfiorano il raddoppio: Wellenreuther devia in corner la botta di Lautaro.

La ripresa è tutta un’altra storia, l’Inter passa subito: Bastoni crea, Zielinski ci prova e poi serve Lautaro sulla respinta, l’argentino non perdona ed è 2-0 dopo cinque minuti. All’ora di gioco gli ospiti hanno l’occasione più clamorosa per il tris: Mitchell sgambetta Thuram, il Var corregge l’arbitro che indica il dischetto. Il rigore tocca a Zielinski, che se lo fa neutralizzare da Wellenreuther. La girandola dei cambi spezza il ritmo e non consente agli olandesi - che protestano per un contatto fra De Vrij e Ueda in area interista - di accorciare le distanze.