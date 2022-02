Champions League, che spallata alla Superlega! Al-Khelaifi: "Accordo da 15 miliardi"

Il Times di oggi ha pubblicato una lettera di Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain e dei club membri ECA. In questa lettera il numero uno del club francese fa sapere di essere vicino a un accordo triennale di diritti tv e marketing per il nuovo format della Champions League pari a 15 miliardi di euro in tre stagioni (pertanto 5 a stagione). Una cifra iperbolica che lo stesso Al-Khelaifi assicura porterà a uno "spostamento tettonico" del potere.

Uno scenario simile potrebbe essere la spallata definitiva alla Superlega, considerando che l'iniezione extralarge di denaro accontenterebbe tutti. Al-Khelaifi, sempre nella lettera, parla di questo accordo come: "Una nuova alba di stabilità finanziaria e opportunità per i club di calcio europei perché il modo in cui vengono commercializzate le nostre competizioni per club sarà trasformato".

Ricordiamo che la Champions League cambierà format, dalle 32 squadre suddivise in 8 gironi a 36 partecipanti che giocheranno 10 partite nella prima fase secondo il criterio del "sistema svizzero", ossia senza divisioni in gruppi. La nuova versione del torneo partirà dalla stagione 2024/25.