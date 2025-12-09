Ufficiale Inter-Liverpool, le formazioni: le scelte di Chivu e Slot

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Inter e Liverpool, valido per la sesta giornata della league phase di Champions League. Cristian Chivu schiera i suoi soliti titolari, fatta eccezione per la corsia destra dove c'è spazio per Luis Henrique, visto l'infortunio di Dumfries. Arne Slot lascia fuori Wirtz e Kerkez, fiducia a Isak ed Ekitike in attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella; Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Jones, Isak, Ekitike. Allenatore: Arne Slot