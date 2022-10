Champions League, i risultati finali: solo un pari per Real e PSG. Lipsia corsaro in Scozia

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Sono sei le partite giocate alle 21 in Champions League con il Manchester City che grazie al pareggio per 1-1 tra Borussia Dortmund e Siviglia può già festeggiare il passaggio agli ottavi di finale nonostante lo 0-0 maturato in Danimarca in precedenza contro il Copenaghen. Pareggio per 1-1 anche per il PSG in casa contro il Benfica, un risultato che allontana ulteriormente la Juventus dal passaggio del turno dopo il ko in Israele contro il Maccabi Haifa. Sconfitta per 2-0 del Milan a San Siro contro il Benfica; nello stesso girone Dinamo Zagabria e Salisburgo si sono spartiti il bottino terminando il match sull'1-1. Il Real Madrid pareggia all'ultimo minuto contro lo Shakhtar a Varsavia con Rudiger che segna e poi rimane a terra per un colpo durissimo subito al volto. Infine il Lipsia ha battuto 2-0 in Scozia il Celtic Glasgow. Ecco tutti i risultati e i marcatori:

I risultati

Celtic-RB Lipsia 0-2: 75' Werner (L), 84' Forsberg (L)

Dinamo Zagabria-RB Salisburgo 1-1: 12' Seiwald (S), 42' Ljubicic (D)

Borussia Dortmund-Siviglia 1-1: 18' Nianzou (S), 35' Bellingham (B)

Milan-Chelsea 0-2: 21' rigore Jorginho (C), 34' Aubameyang (C)

PSG-Benfica 1-1: 40' rigore Mbappe (P), 62' rigore Joao Mario (B)

Shakhtar-Real Madrid 1-1: 46' Zubkov (S), 95' Rudiger (R)