Champions League, i risultati: Inter ko, cade anche il PSG. Bene Real e Tottenham

Questo martedì di Champions League ha regalato diverse sorprese nei risultati, a partire dal pareggio del Napoli contro il Copenhagen. L'Inter ha perso 3-1 in casa contro l'Arsenal, a sorpresa cadono anche il PSG contro lo Sporting e il Manchester City con il Bodo Glimt. Bene invece Real Madrid e Tottenham che non falliscono l'appuntamento.

Di seguito tutti i risultati e i tabellini:

Inter - Arsenal 1-3: 10' e 31' Gabriel Jesus (A), 18' Sucic (I), 84' Gyokeres (A)

Copenaghen - Napoli 1-1: 39' McTominay, 72' Larsson (C)

Real Madrid - Monaco 6-1: 5' e 26' Mbappé, 51' Mastantuono, 55' aut. Kehrer, 63' Vinicius, 72' Teze (M), 81' Bellingham

Sporting - Paris Saint-Germain 2-1: 74' e 91' Suarez (S), 79' Kvaratskhelia (P)

Tottenham - Borussia Dortmund 2-0: 14' Romero, 37' Solanke

Olympiacos - Bayer Leverkusen 2-0: 2' Costinha, 45'+1 Taremi

Villarreal - Ajax 1-2: 49' Oluwaseyi (V), 61' Gloukh (A), 90' Edvardsen (A)

Kairat Almaty - Bruges 1-4: 32' Stankovic, 38' Vanaken, 74' Vermant, 84' Mechele, 92' Sadybekov (K)

Bodo/Glimt - Manchester City 3-1: 22' e 25' Hogh, 58' Hauge, 60' Cherki