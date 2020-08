Champions League, il tabellone aggiornato: a Ferragosto Manchester City-Lione

MULTIMEDIA FOTO - SKY: C’È IL TOCCO DI BERNARDESCHI, INESISTENTE IL RIGORE PER LA JUVE La redazione di Sky Sport fa chiarezza sul rigore assegnato al Lione: il fallo incriminato non è quello di Bentancur La redazione di Sky Sport fa chiarezza sul rigore assegnato al Lione: il fallo incriminato non è quello di Bentancur