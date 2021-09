Champions League, le formazioni ufficiali dei match delle 18.45

La fase a gironi della Champions League 2021/22 comincia ufficialmente oggi e alle 18.45 si disputeranno le prime due partite. Di seguito le formazioni ufficiali.

YOUNG BOYS-MANCHESTER UNITED

Dopo l'esordio da titolare in campionato arriva anche quello in Champions League per Cristiano Ronaldo alla sua seconda avventura con la maglia del Manchester United. Il portoghese infatti guiderà l'attacco del club inglese contro gli svizzeri dello Young Boys. Alle spalle del numero sette ci saranno Sancho, Bruno Fernandes e Van de Beek, mentre a centrocampo trova posto un altro ex juventino come Pogba.

Young Boys (4-2-3-1): Von Ballmoons; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, Martins Pereira; Fassnacht, Aeblscher, Moumi; Elia. Allenatore Wagner

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Van de Beek; Ronaldo. Allenatore Solskjer

SIVIGLIA-SALISBURGO

All'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia, la squadra di Julen Lopetegui cerca i primi tre punti contro il sempre ostico Salisburgo allenato da Matthias Jaissle. Si gioca per il Gruppo G, che comprende anche Lilla e Wolfsburg.

Siviglia (4-3-3): Bounou; Navas, D. Carlos, Koundé, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Gomez.

Salisburgo (4-4-2): Kohn; Kristensen, Solet, Wober, Ulmer; Sucic, Aaronson, Camara, Seiwald; Sesko, Adeyemi.