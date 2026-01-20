Champions League, le formazioni ufficiali delle gare delle 21
Sette partite in programma, cinque senza italiane in campo. Oltre alle sfide di Napoli e Inter, la serata di Champions propone altri match molto interessanti. Ecco le formazioni ufficiali:
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.
Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Merino, Eze, Zubimendi; Saka, Jesus, Trossard.
Villarreal (4-4-2): Tenas; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Pepe, Comesana, Partey, Moleiro; Oluwaseyi, Perez.
Ajax (4-3-3): Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal; Klaassen, Regeer, Mokio; Gloukh, Dolberg, Godts.
Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Danso, Udogie; Gray, Bergvall; Odobert, Simons, Spence; Solanke.
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy.
Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Inacio, Reis, Mangas; Simoes, Morita; Catamo, Trincao, Araujo; Suarez.
PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Mayulu, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Barcola.
Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Rodinei, Chiquinho, Martins; Taremi.
Bayer Leverkusen (3-4-3): Blaswich; Quansah, Andrich, Bade; Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Kofane, Poku.
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinicius.
Monaco (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Zakaria, Teze; Akliouche, Fati, Golovin; Balogun.
Copenhagen (4-4-2): Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Lopez, Meling; Achouri, Delaney, Madsen, Elyounoussi; Dadason, Cornelius.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Vergara, Elmas; Højlund.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
