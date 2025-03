Champions League, manca un verdetto per chiudere il tabellone dei quarti

Si sono conclusi tre dei quattro ottavi di finale di Champions League in programma oggi per chiudere il programma e aprire quello dei quarti. Dopo la rimonta vincente del Borussia Dortmund sul campo del Lille nella gara delle 18:45, in serata le inglesi Aston Villa e Arsenal hanno confermato la situazione di vantaggio già ampiamente raggiunta dopo i 90 minuti dell'andata con Club Brugge e PSV, portando in fondo il discorso qualificazione. Si è andati ai tempi supplementari invece al Wanda Metropolitano, per via dell'1-0 dell'Atletico Madrid sui cugini del Real, che avevano vinto di misura all'andata. Di seguito il tabellone completo.

Martedì 11 marzo

Barcellona - Benfica 3-1 (complessivo 4-1)

Inter - Feyenoord 2-1 (complessivo 4-1)

Liverpool - Psg 1-5 d.c.r. (0-1 nei tempi regolamentari. Complessivo 1-1)

Bayer Leverkusen - Bayern Monaco 0-2 (complessivo 0-5)

Mercoledì 12 marzo

Lille - Borussia Dortmund 1-2 (complessivo 2-3)

Aston Villa - Club Brugge 3-0 (complessivo 6-1)

Arsenal - PSV Eindhoven 2-2 (complessivo 9-2)

In corso: Atletico Madrid-Real Madrid 1-0 (andata: 1-2)

Quarti di finale 8/9 e 15/16 aprile 2025

1 Paris (FRA) - Aston Villa (ENG)

2 Arsenal (ENG) - Real Madrid (ESP) o Atletico Madrid (ESP)

3 Barcelona (ESP) - Borussia Dortmund (GER)

4 Bayern München (GER) - Inter (ITA)

Semifinali 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025

1 Vincente del quarto di finale 2 - Vincente del quarto di finale 1

2 Vincente del quarto di finale 3 - Vincente del quarto di finale 4