Champions League, tutto aperto tra Borussia e PSV: finisce pari a Dortmund

Resta tutto aperto dopo l'andata dell'ottavo di finale di Champions League tra PSV e Borussia Dortmund. A Eindhoven gli ospiti sono passati in vantaggio nel primo tempo al 24' grazie all'ex di turno Donyell Malen, che da fuori area aveva punito gli olandesi senza esultare per rispetto del club in cui ha trascorso 3 anni.

Nella ripresa però un'ingenuità di Mats Hummels al 54' ha concesso un calcio di rigore al PSV, che con Luuk de Jong ha siglato l'1-1: destro alla sinistra di Meyer che aveva intuito, ma non ha potuto niente. In Germania sarà una battaglia per decidere chi andrà alla fase successiva.